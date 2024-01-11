11 Oca 2024 - 13:52- Spor G:

TFF'den Süper Lig'e yeni yabancı futbolcu kuralı Kademeli azalma ve yerli yetenek teşviki

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısını düzenleyen önemli bir kural değişikliğini duyurdu. 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olacak bu yeni kural değişiklikleri, Türk futbolunda önemli dönüşümlere yol açacak. İşte detaylar:
TFF'den Süper Lig'e yeni yabancı futbolcu kuralı Kademeli azalma ve yerli yetenek teşviki mask
TFF'den Süper Lig'e yeni yabancı futbolcu kuralı Kademeli azalma ve yerli yetenek teşviki
TFF'den Süper Lig'e yeni yabancı futbolcu kuralı Kademeli azalma ve yerli yetenek teşviki
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Yabancı Futbolcu Sayısında Kademeli Azalma: TFF, kulüplerin A Takım listesinde bulundurabileceği yabancı futbolcu sayısını kademeli olarak azaltacak. İlk üç sezon 14 olan sınırlama, takip eden iki sezonda önce 12'ye, daha sonra ise 11'e düşürülecek.

Toplam Kadro Sayısında Azalma ve Akademi Zorunluluğu: Takımların A Takım listesine yazılacak toplam futbolcu sayısı 30'dan 26'ya düşürülmüş ve bu listede akademi oyuncularına yer verme zorunluluğu getirildi.

Yerli Akademiden Yetişen Oyuncu Zorunluluğu: A Milli Futbol Takımı için oynama uygunluğu bulunan futbolcular arasında, kulüp akademisinden yetişen oyuncuların bulunma zorunluluğu getirilmiştir. İlk üç sezonda en az 2, sonraki iki sezonda ise en az 3 oyuncu akademiden gelmeli.

Yabancı Uyruklu Futbolcu Transferlerinden Teşvik Fonu: Yabancı uyruklu futbolcu transferlerinden elde edilecek fonların bir kısmı, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolcu yetiştiren kulüplere "yerli futbolcu teşvik fonu" olarak ödenecek.

Bu kapsamlı değişikliklerle TFF, yerli yetenekleri teşvik etmeyi, kulüplerin transfer stratejilerini dengelemeyi ve Türk futbolunu uluslararası alanda daha rekabetçi hale getirmeyi amaçlıyor. Bu önemli adımların, Türk futbolunu daha sürdürülebilir ve rekabetçi bir hale getirme yolunda önemli bir rol oynaması bekleniyor.

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11 Oca 2024 - 13:52 - Spor

Muhabir  Besime Güner

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