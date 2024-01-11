Kayısının başkentinde büyük eksiklik Yetkililer bu haber size

Atilla Kantarcı, yaptığı araştırmalar sonucunda, kayısının tarihine dair ilginç bilgilere ulaştı. Haberde, kayısının ilk olarak Çin ve Orta Asya'da yetiştirilip zaman içinde dünyaya yayıldığı, İpek Yolu üzerinde seyahat eden Çinli tüccarların kayısıyı Perslere tanıttığı, Arapların ise kayısıyı Orta Asya'dan Orta Doğu'ya taşıdığı ve burada saray mutfağına entegre edilerek İslam topraklarına geniş bir alana yayıldığı belirtiliyor. Ayrıca, kayısının binlerce yıldır özellikle Ortadoğu, Türk ve saray mutfaklarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olduğu vurgulanıyor.

MALATYALI YETKİLİLERE ÇAĞRI

Ancak, Malatya'da sadece birkaç bahçede düzenlenen "Kayısı Hasat Günü" etkinliği dışında Ulusal Kayısı Günü gibi bir kutlamanın olmadığını belirten Kantarcı, bu durumu büyük bir eksiklik olarak değerlendirdi. Kayısı ile anılan, kayısının ana vatanı olarak bilinen Malatya'da Ulusal Kayısı Günü'nün olmamasını eleştiren Kantarcı, yetkililere çağrıda bulunarak Malatya'nın bir an önce "International Apricot Day" (Uluslararası Kayısı Günü)nü ihdas edip tüm dünyaya kabul ettirmesi gerektiğini belirtti.

Atilla Kantarcı, ayrıca duyduklarına göre Mut (Mersin) şehrinin bu konuda önemli adımlar attığını ve Ulusal Kayısı Günü'nü kutlamaya hazırlandığını dile getirdi. Mut'un bu yöndeki çabalarını örnek alarak, Malatya'nın kayısının ana vatanı olarak bu önemli günde yer alması gerektiğini ifade etti.

“MALATYA’DA ULUSAL KAYISI GÜNÜ OLMAMASINI BÜYÜK EKSİKLİK”

Malatya Kültür Yaşam Derneği Başkanı Atilla Kantarcı, “Bütün bunlardan sonra, Dünya kayısı tüketiminin büyük bir bölümünü karşıladığını iddia eden biz de yani Malatya’da böyle bir gün var mı diye araştırdım. Sadece Kayısı Hasat Günü diye bir iki bahçede yapılan bir etkinlikten başka bir şeye rastlayamadım. Kayısıyla anılan, kayısının ana vatanı dediğimiz, kayısı festivalleri yaptığımız Malatya’da Ulusal Kayısı günü olmamasını büyük eksiklik olarak görüyor ve yetkilileri uyarıyorum. Bizim bir an evvel Ulusal değil “İnternational Apricot Day” Uluslararası Kayısı Gününü ihdas edip tüm dünyaya kabul ettirmemiz gerekmektedir. Aldığım bazı duyumlara göre Mut (Mersin) bu konuda hayli mesafe almış. Mut, Ulusal Kayısı Günü ihdas ederse kayısının ana vatanının düşeceği durumları hayal bile etmek istemiyorum.” ifadelerine yer verdi.