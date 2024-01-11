“Malatya için ithal aday istemiyoruz”

Yaklaşan yerel seçimlerle birlikte partilerin adaylarını açıklamasıyla gözlerin çevrildiği Malatya'da MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, 15 Ocak tarihine kadar netleşecek olan büyükşehir belediye başkan adayına dair önemli açıklamalarda bulundu. Dernek olarak Malatya'nın bir an önce ayağa kalkması ve yeniden inşa edilmesi gerektiğine vurgu yapan Karademir, aday adaylarının Malatya'nın hafızasını bilen, ekibi olan, deprem döneminde vatandaşın yanında olan ve şehri ayağa kaldırmaya yönelik projeleri olan kişiler arasından seçilmesi gerektiğini ifade etti.

“MALATYA'NIN KAYBEDECEK BİR SANİYE BİLE VAKTİ YOK”

Karademir, özellikle dışarıdan atanacak bir adayın şehri ayağa kaldıramayacağını, zaman kaybına neden olabileceğini düşündüklerini belirterek, "Malatya'nın kaybedecek bir saniye bile vakti yok. Daha önce de bunu söylemiştik. Ekibi olan bir kişinin Malatya'yı bilen bir kişinin deprem döneminde Malatya'da bulunan bir ismin Belediye Başkanlığı yapması bizim için çok önemli." dedi.

Dernek olarak siyasette herhangi bir yerde olmadıklarını, ancak Malatya için önemli olan bu konuda seslerini duyurmak istediklerini ifade eden Karademir, "Belediye başkanının da bu sorunlarla hızlı bir şekilde hizmet verip sorunları çözeceğine inanıyoruz. Dışarıdan atanacak bir ismin Malatya için sıkıntı yaratabileceğini düşünüyoruz. Devlet büyüklerimizin sözümüzü duyacaklarına inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN