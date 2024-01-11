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Tefecilik operasyonlarında 10 gözaltı

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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Diyarbakır merkezli, Malatya'da yürütülen 8 aylık çalışmada, 30 milyon TL’lik şüpheli hesap hareketliliğinde 10 şüpheli gözaltına alındı. İlk bilgilere göre yüksek oranlarla faizle para verenlere, çek bozdurma ve çek kıranlara operasyon düzenlendi.
Tefecilik operasyonlarında 10 gözaltı mask
Tefecilik operasyonlarında 10 gözaltı
Tefecilik operasyonlarında 10 gözaltı
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Alınan bilgilere göre, nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara yüksek oranlarla faizle para veren, ileri tarihli çekleri kıran ve borçlarını ödemeyenlerin mallarına el koyarak vatandaşları mağdur eden şüphelilere yönelik 9 Ocak’ta Diyarbakır ve Malatya'da “Tefecilik Operasyonu” düzenlendi.

30 MİLYON TL HESAP TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Operasyonda; 10 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 150 adet çeşitli ebatlarda fişek, 15 adet ajanda (mağdur bilgilerini içeren), mağdurlara ait çok sayıda çek, senet, tapu senedi, araç satış sözleşmesi ve vekâletnameye el konuldu.

Çalışmalarda 60 mağdurun olduğu ve yaklaşık 30 milyon TL’lik şüpheli hesap hareketi gerçekleştiği tespit edildi. Çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Tefecilik Operasyonu, malatya operasyon

11 Oca 2024 - 12:51 Malatya- Asayiş

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