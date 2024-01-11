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Malatya’da işçilere KADES tanıtımı yapıldı

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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 210’u kadın ve 308 çalışana kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen "Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES)" uygulamasının tanıtımı yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından uygulama ile ilgili tanıtım yapıldı.
Malatya’da işçilere KADES tanıtımı yapıldı mask
Malatya’da işçilere KADES tanıtımı yapıldı
Malatya’da işçilere KADES tanıtımı yapıldı
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Malatya’da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen KADES uygulamayla ilgili bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

JANDARMA EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Yeşilyurt ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikayı ziyaret eden İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri 210’u kadın 308 çalışana (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu. Ekiplerin benzer çalışmalarının süreceği bildirildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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11 Oca 2024 - 12:48 Malatya- Asayiş

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