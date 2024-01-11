Hatay'da elektrik kesintisi uyarısı geldi işte etkilenecek ilçeler

Hatay genelinde yarın gerçekleştirilecek olan Toroslar Elektrik kesintisi, bölge halkını olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. Hatay'ın birçok ilçesini kapsayacak olan elektrik kesintisi, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları, arıza giderme gibi nedenlerle planlandı. Yapılan duyuruya göre, kesinti 12 Ocak 2024 Cuma günü sabah saatlerinde başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek.
Elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler şu şekilde
ANTAKYA İLÇESİ
Kesinti Tarihi: 12 Ocak 2024
Kesinti Saatleri: 09:00- 17:00
Etkilenen Cadde/Sokaklar: Kale, Merkez 1, Üzümdalı 30, Üzümdalı 4, Üzümdalı 19, Üzümdalı 16, Üzümdalı 33, Merkez 23, Üzümdalı 37, Üzümdalı 28, Üzümdalı 11, Üzümdalı 27, Üzümdalı 46, Üzümdalı 1, Üzümdalı 14, Üzümdalı 38, Antakya-Reyhanlı, Üzümdalı 9, Üzümdalı 15, Üzümdalı 20, Üzümdalı 24, Üzümdalı 8, Üzümdalı 12, Antakya Reyhanlı 1, Üzümdalı 17, Üzümdalı 54, Üzümdalı 6, Üzümdalı 3, Üzümdalı 29, Üzümdalı 32, Üzümdalı 21, Üzümdalı 45, Üzümdalı 7, Merkez 19, Kale 1
BELEN İLÇESİ
Kesinti Tarihi: 12 Ocak 2024
Kesinti Saatleri: 09:00- 17:00
Etkilenen Cadde/Sokaklar: Benlider, Yapraklı, 2920, 2912, 2911, 2941, 2908, Benlider 2, Kömürçukuru, 2901, 3222, 3224, 3201, 3216, 3218
DÖRTYOL İLÇESİ
Kesinti Tarihi: 12 Ocak 2024
Kesinti Saatleri: 09:00- 17:00
Etkilenen Cadde/Sokaklar: Çalışkan Çıkmağı, Çiçek 1, Payas, Ç.Camlıtepe, Uzunok, Çifte Kuyular, Bahar, Kuru Dere
İSKENDERUN İLÇESİ
Kesinti Tarihi: 12 Ocak 2024
Kesinti Saatleri: 09:00- 17:00
Etkilenen Cadde/Sokaklar: Şht. J. Astsb. Üstçvş. Bekir Çelik, Ağır Bakım Lojmanları.
Elektrik kesintisi, şebeke iyileştirme çalışmaları sebebiyle gerçekleştirilecek olup, kesinti süresi içinde vatandaşların gerekli önlemleri almaları önemli.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.