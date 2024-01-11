11 Oca 2024 - 12:35 - Gündem

Hatay'da elektrik kesintisi uyarısı geldi işte etkilenecek ilçeler

Hatay genelinde yarın gerçekleştirilecek olan Toroslar Elektrik kesintisi, bölge halkını olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. Hatay'ın birçok ilçesini kapsayacak olan elektrik kesintisi, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları, arıza giderme gibi nedenlerle planlandı. Yapılan duyuruya göre, kesinti 12 Ocak 2024 Cuma günü sabah saatlerinde başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek.