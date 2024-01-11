CHP Yeşilyurt İlçe Başkanlığına Hakan Satılmış seçildi

CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Hakan Satılmış, “27 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen ilçe kongremizin ardından Yeşilyurt İlçe yönetimi olarak göreve başladık. Mahalle mahalle dolaşarak partimizin politikalarını anlatacağız” ifadelerine yer verdi.

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ

CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Hakan Satılmış, “27 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen ilçe kongremizin ardından Yeşilyurt İlçe yönetimi olarak göreve başladık. Bu tarihten itibaren deprem bölgesi olan Malatya’da özellikle depremzede vatandaşlarımızın sorunlarını gündeme getirip çözümü için çaba gösterdik. İlçe başkanımızın istifasının ardından yönetim kurulu üyelerimiz tarafından oy birliğiyle ilçe başkanlığı görevine getirildim. 340 Bin kişilik nüfusu ile çok sayıda ilden daha kalabalık bir ilçe olan Yeşilyurt’un AKP iktidarı yıllarında sürekli kan kaybetmesi hepimizi derinden yaralıyor. İlçe yönetimi olarak yaklaşan yerel seçimler öncesi çalışmalarımıza aralıksız devam edecek, mahalle mahalle dolaşarak partimizin politikalarını anlatacağız” dedi.

Hakan Satılmış kimdir?

1991 İstanbul doğumlu olup, ilk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamlamıştır. 2010 yılında otomotiv sektöründe çalışmalarına başlamış, daha sonra Türkiye geneli bayilikleri olan bir şirket kurarak çalışmalarına devam etmektedir. Hakan Satılmış evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: BÜLTEN