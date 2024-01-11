Mehmet Çınar’dan Regaip Kandili Mesajı

Yazılı mesajında tüm İslam Âleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandilini tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar şu mesajı yayımladı:

“Manevi hayatımızda ayrıcalıklı bir yeri ve önemi bulunan mübarek Üç Aylar ve Regaib Kandili’ne bir kez daha kavuşmanın ve yeniden ulaşmanın gönül huzurunu yaşıyoruz. Bizleri bu günlere kavuşturan Yüce Allah’a şükürler olsun.

Bu mübarek günler içinde rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açık olması inananlar adına eşsiz bir fırsat olduğu kadar, yaşanan olumsuzlukların son bulması için de değerli bir imkân sunacaktır. Manevi duygularımızın yeşerdiği, kalplerimizin birbirlerine yaklaştığı bu güzel gecede, hoşgörü, paylaşma ve dayanışma duygularımızı en üst seviyeye çıkararak tüm küskünlüklerimizi geride bırakmalıyız.

Mübarek Üç Aylar manevi dirilişe, manevi arınmaya vesiledir. İnananlar adına eşsiz bir fırsat olduğu kadar, yaşanan sıkıntı ve sorunların yumuşaması için de değerli bir imkândır. Özellikle birliğimize ve beraberliğimize katkı vermesini, Türk-İslam coğrafyasının yaşadığı sarsıcı ve hüzün verici hadiselerin sona ermesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Bu duygularla Aziz Milletimizin, Türk-İslam Âleminin ve tüm hemşehrilerimizin mübarek Üç Ayları ve Regaib Kandili kutluyor, sağlık, huzur ve güzelliklere vesile olmasını diliyorum”

Kaynak: BÜLTEN