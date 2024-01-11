- Gündem

Mehmet Çınar’dan Regaip Kandili Mesajı

ABONE OL Google News Sayfamız

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Üç Aylar ve Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda; mağfiretin, bereketin ve lütfun bol olduğu üç aylara bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Çınar mesajında tüm İslam Âleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandilini tebrik etti.
Mehmet Çınar’dan Regaip Kandili Mesajı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yazılı mesajında tüm İslam Âleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandilini tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar şu mesajı yayımladı:

“Manevi hayatımızda ayrıcalıklı bir yeri ve önemi bulunan mübarek Üç Aylar ve Regaib Kandili’ne bir kez daha kavuşmanın ve yeniden ulaşmanın gönül huzurunu yaşıyoruz. Bizleri bu günlere kavuşturan Yüce Allah’a şükürler olsun.

Bu mübarek günler içinde rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açık olması inananlar adına eşsiz bir fırsat olduğu kadar, yaşanan olumsuzlukların son bulması için de değerli bir imkân sunacaktır. Manevi duygularımızın yeşerdiği, kalplerimizin birbirlerine yaklaştığı bu güzel gecede, hoşgörü, paylaşma ve dayanışma duygularımızı en üst seviyeye çıkararak tüm küskünlüklerimizi geride bırakmalıyız.

Mübarek Üç Aylar manevi dirilişe, manevi arınmaya vesiledir. İnananlar adına eşsiz bir fırsat olduğu kadar, yaşanan sıkıntı ve sorunların yumuşaması için de değerli bir imkândır. Özellikle birliğimize ve beraberliğimize katkı vermesini, Türk-İslam coğrafyasının yaşadığı sarsıcı ve hüzün verici hadiselerin sona ermesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Bu duygularla Aziz Milletimizin, Türk-İslam Âleminin ve tüm hemşehrilerimizin mübarek Üç Ayları ve Regaib Kandili kutluyor, sağlık, huzur ve güzelliklere vesile olmasını diliyorum”

 

Kaynak: BÜLTEN

# Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi, Regaip Kandili, malatya Regaip Kandili, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya, Üç aylar

11 Oca 2024 - 12:03 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL