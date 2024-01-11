Malatyalı depremzedelere hukuki destek Tam 400 bin TL…

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Söz konusu toplantıda 6 Şubat ve devamında meydana gelen depremler sonucunda can ve mal kaybına uğrayan Malatyalılara hukuki destek vermek amacıyla 400 bin TL ücretin Büyükşehir Belediyesince karşılanmasına karar verildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi 2024 yılının ilk Meclis toplantısını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında toplanan Mecliste gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

HUKUKİ MÜCADELENİN SERMAYESİNİ BELEDİYE KARŞILAYACAK

Bu bağlamda gündem maddeleri arasında yer alan 6 Şubat ve devamında meydana gelen depremler sonucunda can ve mal kaybına uğrayan Malatyalıların hukuki ihtilaflara rehberlik etmek ve hukuki destek vermek amacı ile 400 bin TL ücretin Büyükşehir Belediyesince karşılanması ve konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Hukuk Müşavirliğini teklifi okunarak oy birliği ile kabul edildi.