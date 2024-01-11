Malatyalı depremzedelere hukuki destek Tam 400 bin TL…

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Söz konusu toplantıda 6 Şubat ve devamında meydana gelen depremler sonucunda can ve mal kaybına uğrayan Malatyalılara hukuki destek vermek amacıyla 400 bin TL ücretin Büyükşehir Belediyesince karşılanmasına karar verildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi 2024 yılının ilk Meclis toplantısını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında toplanan Mecliste gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
HUKUKİ MÜCADELENİN SERMAYESİNİ BELEDİYE KARŞILAYACAK
Bu bağlamda gündem maddeleri arasında yer alan 6 Şubat ve devamında meydana gelen depremler sonucunda can ve mal kaybına uğrayan Malatyalıların hukuki ihtilaflara rehberlik etmek ve hukuki destek vermek amacı ile 400 bin TL ücretin Büyükşehir Belediyesince karşılanması ve konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Hukuk Müşavirliğini teklifi okunarak oy birliği ile kabul edildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.