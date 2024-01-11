Malatyalı şehidin hikâyesini hatırladınız mı? Abdest almak için arkasını döndüğünde…

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, sokağa çıkma yasağının sürdüğü 2016 yılında yapılan terör operasyonlarında şehit Olan Özel Harekat Polisi Buhari Ağçelik, 9 yıl önce bugün şehit oldu. Şehadetinin yıl dönümünde sosyal medya onun cesur ve onurlu duruşu yeniden gündeme taşıdı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Özel Harekat Polisi Buhari Ağçelik’in hikayesi, şehadetinin yıl dönümünde yine gündeme geldi.

10 GÜNLÜK EVLİYDİ

Şehit Ağçelik, 2016 yılında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde devam eden terör operasyonlarına katılmıştı. Teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Özel Harekat Polisi Buhari Ağçelik, bazı kaynaklara göre 10 günlük, bazı kaynaklara göre 1 aylık, bazı kaynaklara göre ise 3 aylık evliydi.

“CANIM SEVGİLİM GÜLE GÜLE GİT”

10 Ocak 2016 günü şehit olan 28 yaşındaki Buhari Ağçelik, ertesi gün Malatya’da toprağa verildi. Cenaze törenine binler katılırken, eşinin söylediği “Canım sevgilim güle güle git” ifadeleri yüreklere ateş düşürmüştü.

ABDEST ALMAK İÇİN ARKASINI DÖNDÜĞÜNDE

Sosyal medyada dolaşan hikaye ise şu sıra birçok kişinin gündeminde. Paylaşılan hikayeye göre, şehit Özel Harekat Polisi Buhari Ağçelik henüz 10 günlük evliydi. Sur’a görevi çıkınca amiri,

“Yeni evlisin, istersen gitmeyebilirsin. Yazın Cizre’deki operasyonlara da katıldın”

demişti.

Ancak Ağçelik bunu kabul etmeyip operasyona gitmişti. 10 Ocak günü abdest almak için arkasını döndüğünde ise alçakça vurularak şehit düşmüştü.