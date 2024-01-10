Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya’ya Meteorolojiden uyarı geldi

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın çok bulutlu; aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu yükseklerin ise kar yağışlı geçeceği bildirildi. Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18807271/malatyaya-meteorolojiden-uyari-geldi

2024 yılında Türkiye’nin beklediği resmî tatiller ve dini günler

2024 yılında Türkiye'de çalışanlar ve öğrenciler için öne çıkan resmi tatil günleri belli oldu. Tatil planlarını yapmaya başlayan milyonlarca kişi, bayram ve özel günleri dikkate alarak dinlenme fırsatını değerlendirmeyi planlıyor. İşte 2024 resmi tatil günleri ve bu tatillerin nasıl birer tatil planına dönüşebileceği merak konusu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18809110/2024-yilinda-turkiyenin-bekledigi-resmi-tatiller-ve-dini-gunler

Aydın’dan 10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan MGTC Başkanı Mehmet Aydın, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin gölgesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün kutlandığına dikkat çekerek, “Tek temennimiz Malatya’mızın bir an önce ayağa kalkması, yaraların sarılması” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/18805442/aydindan-10-ocak-gazeteciler-gunu-mesaji

Fabrikada feci iş kazası

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde çalıştığı fabrikada pres makinesinin arasına sıkışan 45 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Olay, 13.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesinde bulunan 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşındaki Hüseyin Uçar arıza nedeniyle pres makinesine sıkışan elbiseleri çıkarmaya çalışırken, pres makinesinin hareket etmesiyle arada sıkıştı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18811001/fabrikada-feci-is-kazasi

Malatya Stadyumu neden sökülüyor?

Depremin yerle bir ettiği Malatya’da Yeni Malatyaspor’un ligden çekilmesinden beri şehirde futbol adına bir durgunluk söz konusu. Şehrin hem bütüncül anlamda hem de sosyal hayatın önemli bir etkeni olan futbol alanında yavaş yavaş kendini toparlaması beklenirken Yeni Malatya Stadyumu’nda herkesi hayrete düşüren bir gelişme yaşandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18811964/malatya-stadyumu-neden-sokuluyor

Meclisten önemli karar Yeşiltepe’de 5 kat üstü yapılara izin yok!

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Söz konusu toplantıda Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’ndeki Revizyon Uygulama İmar Planı'na yönelik kat sınırı gündeme getirildi. Buna göre, o konumda 5 kat üzeri uygun gösterilen alanlar 5 kata indirildi. İşte detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18812483/meclisten-onemli-karar-yesiltepede-5-kat-ustu-yapilara-izin-yok

Malatyalı depremzedelere hukuki destek Tam 400 bin TL…

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Söz konusu toplantıda 6 Şubat ve devamında meydana gelen depremler sonucunda can ve mal kaybına uğrayan Malatyalılara hukuki destek vermek amacıyla 400 bin TL ücretin Büyükşehir Belediyesince karşılanmasına karar verildi.