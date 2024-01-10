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Hatay’da korkutan deprem

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Deprem bölgesinde sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Hatay’da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Hatay’da korkutan deprem mask
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Deprem bölgesinde sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Hatay’da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 22.38’de Hatay Samandağ merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8 kilometre olarak bildirildi.

AFAD ise depremi 4.2, derinliği 7 kilometre olarak açıkladı.

Vatandaşlar yaşanan depremden dolayı tedirginlik yaşadı.
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10 Oca 2024 - 23:19 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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