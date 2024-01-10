Meclisten önemli karar Yeşiltepe’de 5 kat üstü yapılara izin yok!

Malatya Büyükşehir Belediyesi 2024 yılının ilk Meclis toplantısını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında toplanan mecliste gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce bir açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan mecliste alınacak kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,

“2024 yılının Malatya’mıza, Meclis’imize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ayrıca bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Bütün basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyorum. 2024 yılının basın mensuplarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum”

şeklinde konuştu.

Gündem maddeleri arasında yer alan 2024 yılında meclisin toplantı günlerinin ve tatil yapacağı ayın belirlenmesi hakkındaki Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak 2024 yılında Belediye Meclis toplantılarının her ayın ikinci haftası çarşamba günü yapılmasına ve tatil ayının belirlenmesinin ise ileriki sürece bırakılmasına karar verildi.

MECLİS ÜYELERİNE HUZUR HAKKI

Gündem maddeleri arasında yer alan Meclis üyelerine ödenecek huzur ücretinin belirlenmesi hakkındaki Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının teklifi görüşüldü. Gündem maddesine ilişkin yapılan açıklamada,

“Meclis Başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin ödenmesini içeren Belediye Kanununun 32.maddesinde meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39'uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25'inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez"

ifadeleri kullanılarak gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

DENETİM KOMİSYONU BELİRLENDİ

Gündem maddeleri arasında yer alan Denetim Komisyonu üyelerinin seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının teklifi okunarak denetim komisyonu üyelerinin seçimi yapıldı. Gizli oyla yapılan seçimler sonucunda Denetim Komisyonu üyeliklerine; Mahmut Özbaysar, Hasan Demez, İbrahim Aydoğan, Selim Gültekin ve Emin Kılıçaslan seçildi.



“5 KAT ÜZERİ ALANLAR 5 KATA DÜŞÜRÜLDÜ”

Gündemin diğer maddesi ise, Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 22. Etap1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'na yönelik askı süresince yapılan itirazlar hakkındaydı. Gündem maddesine ilişkin yapılan açıklamada,

“Yeşilyurt Belediye Meclisi'nin 06.01.2023 tarih ve 43 sayılı kararı ile değerlendirilmiştir. Yeşilyurt Belediye Meclis kararının, planlama kriterleri, şehircilik ilkeleri ve üst ölçek plan kararlarına uygun olduğu değerlendirildiğinden, itiraz değerlendirme ve değişikliklerin ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulü, mevcut yapı stoku göz önünde bulundurularak plan bütününde 5 kat üzeri olan alanların 5 kata düşürülmesi ve Emsal:1.50’den büyük olan alanların Emsal: 1.50 olarak düzenlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür”

ifadelerine yer verildi. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

“YÜRÜRLÜKTE OLAN PLAN KARARLARI GEÇERLİ OLACAK”

Gündemin bir diğer maddesi de,

“Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi 408 ada 323 parsele zemin ve bodrum katların tamamen doldurularak yapı yapılması amacıyla plan notu eklenmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Battalgazi Belediye Meclisinin 01.02.2023 tarih ve 37 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bahse konu parsel ve çevresini kapsayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Rezerv Yapı Alanı çalışmaları kapsamında kaldığından; şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından yapılacak planlama çalışmalarının bütünlüğü ve sürekliliğinin sekteye uğratılmaması için ilçe belediye meclisinin 01.02.2023 tarih ve 37 sayılı kararı, plan değişikliği öncesi yürürlükte olan plan kararları geçerli olacak şekilde değiştirilerek onaylanması komisyonumuzca uygun görülmüştür”

görüşülerek Meclis kararıyla kabul edildi.

“PLAN BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZDUĞU İÇİN REDDEDİLDİ”

Gündemin 8. maddesi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna ilişkin rapor hakkındaydı. Gündem maddesine ilişkin yapılan açıklamada,

“Yeşilyurt ilçesi, Mollakasım Mahallesi 403 ada 10 parsel yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ‘Düşük Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı’ olarak planlıdır. Bahse konu Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Mollakasım Mahallesi 403 ada 10 parselin Ticaret Alanı olarak planlanması yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından değerlendirildiğinde; plan bütünlüğünü bozacağından komisyonumuzca reddedilmiştir”

ifadeleri kullanıldı.

“KOMİSYONUMUZCA UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR”

Gündemin 9. Maddesi de yine İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporuna ilişkindi. Gündem maddesine ilişkin yapılan açıklamada,

“Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi’nde Kuzey Çevre Yolu’nun imar planı ile kesişen bölgesinde kuzey güney doğrultusunda (Kaynarca-Alişar Yolu) 30 metrelik imar yoluna denk gelen kamulaştırılacak alanların belirlenmesi için Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünün yol projesine uygun olarak hazırlanan ve Battalgazi Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 125 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği: şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından değerlendirilerek komisyonumuzca uygun görülmüştür”

ifadelerine yer verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından bazı maddeler ilgili komisyonlara, bazı maddeler ise bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı 2. Birleşiminin ise 11 Ocak 2024 Perşembe günü saat 14.00’te yapılması kararlaştırıldı.