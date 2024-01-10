- Asayiş

Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen bir araç yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi mask
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen bir araç yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi Mıhlıdut Sokak üzerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple çıkan araç yangını itfaiyeye bildirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin müdahale ettiği araç yangını söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 
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10 Oca 2024 - 22:29 Malatya- Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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