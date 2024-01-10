İnşaat şantiyesinde hırsızlık: Zanlı malzemelerle yakalandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde bir inşaat firmasının şantiyesinden çalınan malzemelerle ilgili olarak yetkilinin başvurusu üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Jandarma dedektifleri (JASAT) ve asayiş ekiplerinin yürüttüğü araştırma sonucunda, hırsızlığın bir alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştiği belirlendi. Olayın faili olarak tespit edilen şüpheli, çalınan malzemelerle birlikte yakalandı.

Şüpheli, ifadesi alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakıldı. Çalınan malzemeler ise ilgili firma yetkilisine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı