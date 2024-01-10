İnşaat şantiyesinde hırsızlık: Zanlı malzemelerle yakalandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde bir inşaat firmasının şantiyesinden çalınan malzemelerle ilgili olarak yetkilinin başvurusu üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Jandarma dedektifleri (JASAT) ve asayiş ekiplerinin yürüttüğü araştırma sonucunda, hırsızlığın bir alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştiği belirlendi. Olayın faili olarak tespit edilen şüpheli, çalınan malzemelerle birlikte yakalandı.
Şüpheli, ifadesi alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakıldı. Çalınan malzemeler ise ilgili firma yetkilisine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.