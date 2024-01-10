Nitelikli yağma ve tefecilik operasyonu: 3 gözaltı, silah ve dinamit ele geçirildi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kilimli ilçesi Gelik beldesinde nitelikli yağma ve tefecilik suçlarını işlediği iddia edilen A.A. (39), G.A. (31) ve M.A.A. (84) isimli üç şüpheliyi yakaladı.
Operasyon sırasında 3 adet ruhsatsız tabanca, 34 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 adet daireye ait satış sözleşmesi ve 2 adet el yapımı dinamit ele geçirildi. Yapılan incelemelerde A.A. (39) isimli şahsa ait kaçak ocak tespit edilerek ilgili kurumlar nezaretinde imha edildi.
Şüpheliler hakkında "Nitelikli Yağma, Tefecilik, Maden Kanununa Muhalefet ve Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Bulundurma veya Nakletme" suçlarından işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.