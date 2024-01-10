Okullar 1 ay tatil olacak mı?

Okullarda eğitim-öğretim süreci 19 Ocak’ta yarıyıl tatili ile ara verecek. 15 tatil olarak da bilinen sömestr tatilinin 30 gün olacağına dair iddialar ise herkesin gündeminde. Peki, gerçekten böyle bir ihtimal var mı, okulların ara tatili 1 ay olabilir mi?

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği sömestr tatiline günler kaldı. 19 Ocak’ta yarıyıl tatili yapacak olan öğrenciler, doyasıya bir dinlenme süreci geçirecek.

BU İDDİANIN KAYNAĞI NE?

15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatilinin 1 ay olacağına ilişkin iddialar ise merakla takip ediliyor. MEB’in sömestr tatilini 15 günden 1 aya çıkaracağına dair iddialar meteorolojik ihtimallere dayandırılarak ortaya atılmış durumda. Yani kar yağması durumunda böyle bir ihtimalin olabileceğine ilişkin ifadelerle birlikte aslında konu manipüle ediliyor.

MEB’İN BİR AÇIKLAMASI VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) konuya ilişkin bir açıklaması yok. Hatta bu haberler yalanlandı. Herhangi bir değişiklik olmaması halinde öğrenciler 5 Şubat Pazartesi günü eğitim-öğretim sürecine devam edecek.