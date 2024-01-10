Suç örgütü davasının ikinci gününde 14 sanık dinlendi

Zonguldak'ta 17'si tutuklu 32 sanıklı suç örgütü davasının ikinci gününde 14 sanık mahkemeye çıktı. Duruşmada, bazı sanıkların ifadelerinde çelişkiler yaşandı.

F.K., uyuşturucu kullanmak için para karşılığı aldığını belirtirken satış yapmadığını söyledi. B.İ., oğluyla örgüt kurduğu ve yönettiği iddialarını reddederek normal şartlarda uyuşturucu kullanmadığını ifade etti.

Mahkeme başkanı, çelişkili ifadeler üzerine

"En büyük devlet, devletten büyük Allah var"

dedi.

E.İ. ise kuzeni E.İ'nin örgütte uyuşturucu ticareti yaptığına dair bilgisi olmadığını söyledi. Ruhsatsız maden ocaklarında çalışarak kazanç elde ettiklerini belirten O.A., uyuşturucu fiyatları artmadan önce fazla almak için paraları birleştirdiklerini ifade etti. Mahkeme, diğer 10 sanığın ifadelerinin alınmasının ardından duruşmayı yarına erteledi ve sanıkların tutukluluk hallerini devam ettirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı