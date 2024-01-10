1.5 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 17 şüpheli tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak amacıyla operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmada, 21 hırsızlık olayından şüphelenilen 32 kişi tespit edilerek gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarından çalınan 1.5 milyon TL değerindeki ziynet eşyaları, para ve diğer malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 32 şüpheliden 17'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı