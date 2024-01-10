Alanyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir FK maçının hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde çalışmalar gerçekleştirildi. MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular salonda yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular sahada ısınma ve dar alanda çift kale maç ile antrenmanı sürdürdü.
Corendon Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.