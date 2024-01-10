Alanyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir FK maçının hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde çalışmalar gerçekleştirildi. MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular salonda yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular sahada ısınma ve dar alanda çift kale maç ile antrenmanı sürdürdü.

Corendon Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı