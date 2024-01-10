Malatya Stadyumu neden sökülüyor?

Depremin yerle bir ettiği Malatya’da Yeni Malatyaspor’un ligden çekilmesinden beri şehirde futbol adına bir durgunluk söz konusu. Şehrin hem bütüncül anlamda hem de sosyal hayatın önemli bir etkeni olan futbol alanında yavaş yavaş kendini toparlaması beklenirken Yeni Malatya Stadyumu’nda herkesi hayrete düşüren bir gelişme yaşandı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi şekilde etkilenen Malatya’da her şey darmadağın oldu. Bu bağlamda Yeni Malatyaspor ligden çekildi ve Yeni Malatyaspor’un hakları saklı kalarak oynanan müsabakalar 3-0 aleyhine sonuçlandı.

KAMERALAR, TURNİKELER, BİLGİLENDİRME EKRANLARI SÖKÜLDÜ

Şehrin hem bütüncül anlamda hem de sosyal hayatın önemli bir etkeni olan futbol alanında yavaş yavaş kendini toparlaması beklenirken Yeni Malatya Stadyumu’nda herkesi hayrete düşüren bir gelişme yaşandı. Elde edilen bilgilere göre, stadyumun kameraları, turnikeleri, bilgilendirme ekranları, dijital ekipmanları gibi birçok parçası söküldü.

PEKİ NEDEN?

Yeni Malatya Stadyumu’nda herkesi hayrete düşüren bu gelişmenin arkasında TFF’nin olduğu iddia edildi. Stadyumdan sökülen bu parçaların Manisa 19 Mayıs Stadyumu’na götürüleceği de iddia edilenler arasında.