Okyay: “Tüm bilgi birikimimi Battalgazi’nin inşası için kullanacağım”

Battalgazi Belediye Başkan aday adayı Latif Okyay, Eskimalatya’da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Burada konuşan Okyay, depremden etkilenen illerin başında Malatya’nın olduğunu, göreve gelmesi halinde genel sekreterlik başta olmak üzere yerel yönetimlerde edindiği bilgi ve birikimi Battalgazi ilçesinin yeniden inşası için kullanacağını ifade etti.

31 Mart seçimleri öncesinde AK Parti’den Battalgazi ilçesi için aday adayı olan İnşaat Mühendisi Latif Okyay, Eskimalatya’da esnafları ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Esnafları tek tek dolaşarak hayırlı işler temennisinde bulunan Okyay, kendilerine görev tevdi edilmesi durumunda Battalgazi için el ele vererek şehri yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi. Malatya’nın 6 Şubat’ta büyük bir afet yaşadığını ifade eden Okyay, depremden etkilenen illerin başında Malatya’nın olduğunu söyledi. Battalgazi ilçesinde de yıkımın çok büyük olduğunu dile getiren Okyay, genel sekreterlik başta olmak üzere yerel yönetimlerde edindiği bilgi ve birikimi Battalgazi ilçesinin yeniden inşası için kullanacağını ifade etti.

Bu süreçte tüm Sivil Toplum Kuruluşlarının ve vatandaşların da görüşlerini alma adına ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini kaydeden Okyay, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Esnaf da başkan aday adayı Latif Okyay’a başarılar dileyerek kendilerinin yanında olduklarını söylediler.

Kaynak: BÜLTEN