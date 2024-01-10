Malatya’da durum bu Bir yanda yıkım, diğer yanda trafik

Malatya’da yıkım çalışmaları artık rutine döndü. Yıkım ekipleri çalışmalarına başlamadan önce o alan araç ve yaya trafiğine kapatılıyor ancak süreç uzun sürünce bu durum farklı bir hal alıyor. Öyle ki bazı noktalarda sıfır önlemle çalışan ekipler, çevreden geçen vatandaşların canını tehlikeye atıyor.

Asrın felaketinden sonra büyük ölçüde hasar alan Malatya’da yıkımların gerçekleşmesiyle birçok alan boş bir araziye dönüyor. Bu kapsamda yıkımlar devam ediyor ancak güvenlik önlemi alınmayan yıkımlarda vatandaşlar adeta enkaz içinde yürüyor.

BİR YANDA YIKIM, DİĞER YANDA YAYA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ağır hasar alan Malatya’da yıkımlar devam ediyor. Yıkımların olduğu bazı noktalarda güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı görülüyor. Yol kenarlarında yapılan bazı yıkımlarda ulaşımın devam ettiği, yaya geçişlerinin de sürdüğü ve insanların canını tehlikeye atıldığı görülüyor.

HEM YIKIMDAN HEM DE YOLDAKİ ARAÇLARDAN KAÇIYORLAR

Malatya’da yıkımların olduğu ilk zamanlarda vatandaşlar yolların kapatılmamasından şikâyetçiydi ve daha dikkatliydi ancak şimdi yıkım yapılan binaların yanından geçip gidiyorlar. Konuyla ilgili herhangi bir önlem alınmaması ise “yok artık” dedirtiyor.

Vatandaşlar ve araçlar, yıkım yapılan sokakların trafiğe kapatılmamasından dolayı yıkım alanının hemen yanından geçip yollarına devam ederken aslında hayati bir risk alıyor. Hem yıkımdan hem de yoldaki araçlardan kaçan yayalar ise daha da risk alıyor.

Bu arada yıkım alanından hemen uzaklaşıp giden olduğu kadar yıkımı izlemek için duranlar da bulunuyor. Onları koruyacak ciddi bir önlem ise yok.