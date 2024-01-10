Okuldaki yemekten etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Siverek Hamamören İlkokulu'nda öğrencilerin yediği yemekten sonra karın ağrısı şikayetiyle 55 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, öğrencilerin yedikleri pudingden etkilendikleri belirlendi.

Öğrenciler, Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen öğrencilere gerekli tedaviler uygulanıyor.

Kaymakam Musa Aydemir, olayın ardından hastaneye giderek öğrenci ve aileleri ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, sorumlu kişi ve kurumlar hakkında hem adli hem de idari soruşturmanın başlatıldığını ifade etti. Öğrenci ve veliler, Kaymakam Aydemir'e ilgisi için teşekkür etti.

Olayla ilgili olarak soruşturma devam etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı