Gabar Dağı bölgesi 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, Güçlükonak ilçesi sınırları içinde bulunan Gabar Dağı bölgesini 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile genel asayişin korunması amacıyla alınan bu kararın, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi uyarınca alındığı belirtildi.

Açıklamada, Gabar Dağı bölgesine gidebileceği değerlendirilen vatandaşların ve yasadışı unsurlardan kaynaklanabilecek olumsuz durumların önüne geçilmesi amacıyla 11 Ocak (dahil) 2024 - 25 Ocak (dahil) 2024 tarihleri arasında bölgenin "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği ifade edildi. Bu süre zarfında bahse konu bölgelere girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı