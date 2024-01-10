Bakan Özhaseki ile muhtar arasındaki espri dolu diyalog

Gaziantepli bir muhtarın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye yönelik espri dolu yorumları, toplantıya katılanları güldürdü. Muhtar, bakanlığın konforunu sorgulayarak,

"Bakanlık konforlu gibi gözüküyor ama öyle kolay değil"

dedi.

Buna karşılık Bakan Özhaseki,

"Geriden baktığınızda bir bakan veya vali, siyah bir arabaya biniyor. Korumaları var, konforlu gibi gözüküyor. Ancak ne cumartesisi var ne pazarı. Sabahı yok, akşamı yok"

şeklinde espriyle karşılık verdi.

Bakan, bu esprili diyalogun ardından Bakanlık için bilgi ve tecrübenin önemli olduğunu vurgulayarak, kendisinin uzun yıllar belediye başkanlığı, bakanlık ve yerel yönetim başkanlığı görevlerinde bulunduğunu ifade etti. Bakan Özhaseki, aynı zamanda depremzedelerin sorunlarına duyarlılık göstererek,

"Depremzedelerin derdi bizim derdimiz. Emin olun kendi kendime ‘bugün bir tatil yapayım’ dediğimde vicdanım rahatsız oluyor"

dedi.

Ayrıca, dünya üzerinde hiçbir devletin bir yıl içinde tüm depremzedelere ev verdiği bir uygulama olmadığını vurgulayarak,

Türkiye'nin bu konudaki çabalarına dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı