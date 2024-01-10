Uyuşturucu operasyonu: 449 sentetik ecza ve 40 gram esrar ele geçirildi

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, A.P. isimli şüphelinin ikameti ve aracında gerçekleştirilen aramada 449 adet sentetik ecza ve 40 gram esrar ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonrasında gözaltına alınan şüpheli A.P., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki operasyonlara devam ederek, halkın güvenliği ve kamu düzeninin korunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı