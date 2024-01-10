Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 156 sikke ve 10 objeye el konuldu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 156 sikke ve 10 obje ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler V.A, M.A. ve H.P. hakkında adli işlem başlatıldı. El konulan tarihi eserler ise Yozgat Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Tarihi eser kaçakçılığına karşı yapılan bu operasyon, bölgede kültürel mirasın korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, tarihi eser kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, halkın da bu konuda duyarlı olmalarını ve yetkililere bilgi vermelerini istiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı