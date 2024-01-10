Yapılan operasyonda uyuşturucu ticaretine yönelik 1 kişi gözaltına alındı

Ordu'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Fatsa İlçesi'nde düzenlenen operasyonda 1 kilo 32 gram kubar esrar, 102 gram kenevir tohumu, 2 kök kenevir, 1 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu imal ve ticareti ile mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyon sonucunda ele geçirilen uyuşturucu madde ve malzemelerin yanı sıra şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Yetkililer, uyuşturucu ticaretiyle mücadele konusundaki çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, halkın güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına benzer operasyonların devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı