Endonezya'nın Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda patlama: Binlerce kişi tahliye edildi

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara bölgesinde bulunan Flores Adası'ndaki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonrasında, yanardağ lav ve kül püskürttü.
Püskürten kül ve dumanın yüksekliği 2 kilometreye kadar ulaştı. Bu olay, yanardağ bölgesindeki volkanik faaliyetlerin devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.
Yetkililer, 1 Ocak'tan bu yana yaşanan volkanik faaliyetler nedeniyle bölgede alarm durumunu en üst seviyeye çıkardı. Yanardağ bölgesinde yaşayanlar acil tahliye edilirken, Benediktus Bolibapa Herin adlı yerel yetkili, lav ve külden kaçınmak için bölge sakinlerine derhal güvenli noktalara sığınmaları çağrısında bulundu. Şu anda yaklaşık 5 bin kişiyi barındırmak üzere iki geçici barınak kuruldu.
Bu patlamanın yanı sıra Sumatra Adası'ndaki Marapi Yanardağı'nda da alarm seviyesinin yükseltildiği bildirildi. Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer aldığı için sıklıkla volkanik faaliyetlere ve depremlere maruz kalır.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.