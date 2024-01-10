Tırın, hafif ticari araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca bir tırın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, İnegöl girişindeki ışıklı kavşakta saat 16.30 sıralarında meydana geldi.
Ankara'dan İnegöl'e seyir halinde olan Ali O. yönetimindeki 59 AEL 780 plakalı tır, kavşaktaki ışıklarda bekleyen Süleyman A. yönetimindeki 34 FPS 392 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç savruldu.
Kazada yaralanan Fatma K. (50), İsmail A. (26) ve Kerem A. (20) ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri tarafından müdahale edilerek ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza sonrasında trafikteki diğer araçlarında olumsuz etkilenmemesi için önlemler alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.