Uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahta ilçesinde gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonunda M.K. ve N.K. isimli 2 şahsı gözaltına aldı.
Hürriyet Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 7 paket halinde toplamda 116 gram bonzai, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar, polis merkezine götürülerek sorgulanmak üzere teslim edildi. Operasyonla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara kararlılıkla devam ederek halkın güvenliğini sağlamaya odaklanmış durumda.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.