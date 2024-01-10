Tır operasyonu: 60,5 kilogram skunk ele geçirildi, 2 tutuklama

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, Kırıkkale-Ankara karayolu üzerindeki Yahşihan ilçesinde durdurulan bir tırın dorsesinde yapılan aramada 60,5 kilogram "skunk" adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyon kapsamında, tırın üzerine branda ile örtülü çuvallar içinde bulunan 110 paket halinde skunk tespit edildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan A.B. ve E.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.