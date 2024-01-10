Gaziantep baklavacıları fiyat düzenlemesinden memnun: Yüzde 40 zam yapıldı

Gaziantep Baklavacılar Odası, baklavaya yüzde 40 oranında zam yaparak fiyat listelerini güncelledi. Bu yeni düzenleme, işletmelerin giriş kapıları ve masalarında görünür bir şekilde fiyatlandırmanın yapılmasını içeriyor.

Gaziantep Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar Tatlıcılar Baklavacılar ve Kafeteryacılar Esnaf ve Sanatkarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Katmerci, yaptığı açıklamada, bu zamın hem üretici hem tüketici için en uygun oranda olduğunu belirtti.

Katmerci, yılda iki kez zam yaparak bu yılki zammı en uygun tarife kapsamında gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu hamlenin, iş yerlerinin ayakta kalabilmesi için önemli olduğunu vurgulayan Katmerci, zamların esnafı ve vatandaşı en az şekilde etkileyecek şekilde yapıldığını söyledi.

Yapılan zam sonucunda baklava fiyatlarının yüzde 40 arttığını belirten Katmerci, 1 kilogram sade yağlı baklavanın satış fiyatının 650 TL, havuç dilimi baklavanın 750 TL, bülbülyuvası baklavanın 850 TL, kare baklavanın ise 800 TL olduğunu açıkladı. Katmerci, bu fiyat tarifesinin 2024 yılının 6. ayına kadar geçerli olacağını ifade etti.

Ayrıca, fiyat listelerinin görünür bir şekilde masalarda ve giriş kapılarının üzerine konulmasının, en son çıkan talimatın esnaf ve tüketiciler için çok yararlı olduğunu söyledi. Yeni fiyat etiket yönetmeliği, tüketicinin ürün fiyatlarını bilmesini sağlarken, üreticiler ve satıcılar için de daha şeffaf bir ortam oluşturuyor. Katmerci, bu düzenlemenin pahalılık ve ucuzluk konusundaki anlaşmazlıkları önleyeceğini ve sektörde güveni artıracağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı