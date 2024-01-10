6 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 6 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Atakum ilçesinde aranan şahıs E.G. gözaltına alındı.
Samsun genelinde ve ilçelerinde aranan şahısların hızla adalete teslim edilmesine yönelik devam eden operasyonlarda, Emniyet Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyonla suçlu şahsı yakalayarak adaletin önüne çıkardı.
E.G., Emniyet birimlerinde tamamlanan işlemlerin ardından cezaevine teslim edilerek, 6 yıl 2 ay 18 gün süreyle kesinleşmiş hapis cezasını çekmeye başlayacak. Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına suçlularla mücadelede kararlılıkla çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.