6 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 6 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Atakum ilçesinde aranan şahıs E.G. gözaltına alındı.

Samsun genelinde ve ilçelerinde aranan şahısların hızla adalete teslim edilmesine yönelik devam eden operasyonlarda, Emniyet Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyonla suçlu şahsı yakalayarak adaletin önüne çıkardı.

E.G., Emniyet birimlerinde tamamlanan işlemlerin ardından cezaevine teslim edilerek, 6 yıl 2 ay 18 gün süreyle kesinleşmiş hapis cezasını çekmeye başlayacak. Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına suçlularla mücadelede kararlılıkla çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı