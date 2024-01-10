“Yetki verilirse dünyayı buraya yığarız”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla dün Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ni (MGTC) ziyaret etti. Burada gündemle alakalı bilgiler veren Ağbaba, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Malatya’nın 6 Şubat’ta 2 büyük deprem yaşadığını hatırlatan Ağbaba, büyük depremlerin ardından birçok artçı depremlerin de meydana geldiğini söyledi.

“HERHANGİ BİR FİKİR ALINMIYOR”

“Depremlerden sadece kent değil kentin psikolojik yapısı da bozulmuş durumda” diyen Ağbaba,”Bu konu hakkında bir çaba gösterilmiş değil. Şehir yıkılmış durumda, sadece fiziksel anlamda da değil üstelik. Çarşı merkezinde çok az bina ayakta kalabilmiş, bunların etrafı da tarla olmuş durumda. Kentin dinamik yapısına bakılmadan bir şeyler yapılmaya, şehir oyalanmaya çalışılıyor. Bakırcılar Çarşısı’nın temeli atıldı denildi, ama orada öylece duruyor. Muhalefetten ve şehrin odalarından, kanaat önderlerinden de herhangi bir fikir alınmıyor. Ankara’dan gelip bir planlama yapılarak iş bitirilmeye çalışılıyor. Enkaz kaldırma konusunda da herhangi bir çözüm üretilebilmiş değil. Enkazların bulunduğu yerleri bir gezin, eğer yağmur yağmamışsa toz duman içerisinde. Esnafın durumu ortada, iş yapan tek yer AVM’ler. Malatyalıların bu durumu değerlendirmesi gerekiyor. ‘Depremden sonra bu kent nasıl idare edildi?’ bir bakacaklar. Eğer bu durum içlerine siniyorsa aynı partiye oy vermeye devam edecekler” şeklinde konuştu.

“BİZ GERÇEKLERİ ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Malatya depremlerden hasar aldıysa bunun sebebinin belediye başkanları olduğunu iddia eden Ağbaba, “Malatya’nın kritik bir çizgisi daha var; 20 Ocak 2020 depremi. Bugün kent bu kadar yıkılmışsa bunun sebebi 20 Ocak 2020 depremini görüp tedbir almayanlardır. ‘Bunlar kimdir?’ Yeşilyurt Belediye Başkanıdır, Battalgazi Belediye Başkanıdır, Büyükşehir Belediye Başkanıdır. Hâkim Bey Apartmanı bir simgedir. Bunun gibi binalar yıkılıyorsa bunun suçlusu sadece o binayı yapanlar değildir. Bunun sorumlusu 2020 depreminden sonra bu binaların ağır hasarlı olduğunu gizleyenlerdir, sağlam raporu verenlerdir. Bunun gibi birçok bina var. Bu binalar 2020 depreminden sonra ‘Ben yıkılacağım’ diye bağırıyor resmen. Kentin bu kadar yıkılmasının nedeni bu kenti yönetenlerdir; Sayın Selahattin Gürkan’dır, Sayın Osman Güder’dir, Sayın Mehmet Çınar’dır. Kimse görmezden gelmesin. Yani bu deprem yönetiminden memnunsanız, bu yönetimden memnunsanız takdir sizindir. Biz gerçekleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Malatya’nın geleceğinin iyi olması için fikirlerimizi ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

“BU DEPREM KADAR ÖNEMLİ BİR OLAYDIR”

Genel seçimlerde vatandaşların oyunun mevcut iktidardan yana kullandığını hatırlatan Ağbaba, “Genel seçimlerde Malatya’nın takdiri mevcut iktidar yönündeydi. Ama şunu söyleyelim; depremin Malatya’daki etkisini ben olmasaydım Türkiye duymazdı, bu konuda mütevazılık yapamam. Duyulmazdı çünkü siyasetçiler, bazı medya organları AK Parti üzülür diye, deprem Malatya’da hiç yaşanmamış gibi göstermeye çalıştılar. Hatırlayın büyükşehir belediye başkanı ne dedi; ‘biz ölülerimizi güzel gömüyoruz’ dedi. Benim dışımda hiçbir siyasetçiden ‘Malatya kötü durumda, Malatya depremde yerle bir oldu’ gibi kelimeler duydunuz mu? Bu şehrin aldığı hasarı duyurmak için yayınlar yaptık, bu sayede Malatya’nın aldığı yıkım ortaya çıktı ve bu sayede Malatya ağır hasar alan kentlerin başında gelmeye başladı. AFAD ne dedi; ‘Malatya depremde az hasar gören illerden bir tanesi, masrafları Elazığ ödesin’ dedi. Malatya için esas depremin olduğu gün bugündür. Daha sonrasında çıkıp ‘yazım hatası’ dediler. Bu deprem kadar önemli bir olaydır” söyleminde bulundu.

“YENİ EVLER AĞIR HASAR ALDI”

“Kent belirsizlik içerisinde yönetilmeye devam ediyor” iddiasında bulunan Ağbaba, şunları kaydetti:

“Depremin sıcaklığı geçti, hasar tespit yapıldı. Önce binalara ağır hasarlı dediler, insanlar eşyalarını topladı binalarını boşalttı. Hırsızlıklar oldu ve hala olmaya devam ediyor. Sonra dediler ki ‘bu binalar ağır hasarlı değil, oturabilirsiniz.’ Böyle deprem yönetilemez, böyle kent yönetilemez. Vatandaşlar gidip birkaç evini sattı ve Bostanbaşı’ndan ev aldı. Yeni evler ağır hasar aldı, bazıları orta hasara dönüştürüldü, vatandaş bu çelişki içerisinde bırakıldı. Eşyaların da kimi satıldı kimi çalındı. Böyle şehir yönetilemez. Şehrin geleceği ile ilgili bir şey bilen yok. Caddelerde ne yapılacak, nasıl bir düzen olacağını kimse bilmiyor. Malatyalılar kararını verecek. Bu yönetimden memnunlarsa oy verecekler. Esnaflar bu düzenden memnunlarsa oy vermeye devam edecekler. Ben Veli Ağbaba olarak şunu söylüyorum; bize yetki verilirse biz buraya dünyayı yığarız. Bu işi bilen mühendisleri, mimarları, uzmanları buraya yığarız. Yeter ki yetki versinler. Seçimler için ise hiçbir yönetime, ittifaka kapalı değiliz. Bunu söyleyebilirim. Seçimler yaklaşıyor, biz çalışmalara devam ediyoruz, bir yandan da depremlerle ilgileniyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Hangi partiden olursa olsun Malatya’ya faydası olacak her adımın da yanındayım. Siyaset zamanı değil, Malatya’yı yeniden ayağa kaldırma zamanı.”

Ağbaba, “Depremin üzerinden 11 ay geçmiş durumda. Bir yıl geçmeden teslimleri yapacağız dediler. 25 gün sonra depremin yıl dönümüne geliyoruz. Bu süre zarfında neler yapılmış ona bakacağız. Kalıcı konutlar yapılamadı, yerinde dönüşüm yapılamadı. Net bir örnek de yok. Kafalarda soru işaretleri var ve bu belirsizlik sürüyor” dedi.