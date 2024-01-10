Diyarbakır dikkat 14 ilçe etkilenecek

Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:
“Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar, Karacadağ, Kılıçkaya bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı İstasyon, Bagür, Şirinevler, Fevzi Çakmak, Yeşilköy, Çayırdere, Kesentaş, Yolbulan, Dağarası, Yapraklı, Ortaağaç, Kortaş, Armutova, Boğazköy, Salihli, Sallar, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Hilar, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Karpuzlu, Yayvantepe, Kayan, Yamaçlar, Sökündüzü bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Kamışlı, Uğrak, Karayiğit, Yamaçköy, Sazlı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Saray, Karamusa, Çukur, Tepe, Sine, Kalecik, Kala, Artuk, Eskibağ, Kumçi, Akkoyunlu, Alakoç, Konuksever, Bayırbağı, Yiğitler, Başarı, Karacaviran, Aşağıtaşmalı, Yeşilova, Toplu bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Toraman, Kazıktepe, Kubacık, Şükürlü bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Sevindik bölgesine,
Yarın 13.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Hasköy, Belenli, Kutluk, Başaklı, Yuvacık, Tekkaynak, Karalar, Başalan, İncirtepe, Kazancı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Yeşilköy, Demirölçek bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Dicle bağlı ilçesine bağlı Sergenli, Bademli, Dedeköy bölgelerine,
Yarın 08.00-16.00 saatleri arasında Dicle bağlı ilçesine bağlı Taşagıl, Yokuşlu, Kurudere, Boğaz bölgelerine,
Yarın 08.00-16.00 saatleri arasında Hani bağlı ilçesine bağlı Merkez bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro bağlı ilçesine bağlı Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Uzunargıt, Dadaş, İncekavak, Kulaçtepe, Reşik, Kırkkaşık, Gözlü, Kavaklıboğaz bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe, Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Diclekent, Medya, Seyrantepe Sanayi, Fabrika, Mezopotamya, Medya, Fabrika, Üçkuyu, Cücük, Gözegöl, Çölgüzeli, Yolboyu Pirinçlik, Gömmetaş, Develi, Topraktaş, Buyuransu, Kabahıdır, Kolludere, Kırkıncık,, Soğansuyu bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Kırmataş, Arkbaşı, Kaya, Şeyh Şerafettin, Hacı Reşit, Kokulupınar, Tepecik, Bozbağlar, Günalan, Suçıktı, Eryolu bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Başbuğ, Uzunova, Koçkar, Argün, Karabulak, Konuklu, Baloğlu, Ayhan, Tuzla, Hamzalı, Akçesir, Kayacık, Ünal, Yakıt, Saltuk, İnkaya, Aygün, Yuvacık, Üçkuyu, Salkımlı, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank, Düzce, Yeşilköy, Güleç, Dolun, Akbulak, Özbek, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Çağlayan, Kurudere, Bayır, Ağıllı, Karpuzlu, Temran, Demirli, Güllük, Taşköprü, Zeyrek, Uygur, Kamışlı, Akdoruk, Çukurca, Karaağaç, Elmalı, İslamköy, Barın, Kaynak, Kıyı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Yukarıturalı, Kaledibi, Ecemiş, Abalı, Dernek, Daralan, Şenlik, Karahasan, Çeper, Hedik, Kıralan, Yamaçlı, Tuzla, Birlik, Ergin, Örtülü, Gömeç, Serenköy, Çitlibahçe, Gözebaşı, Yazıköy, Boyunlu, Esenler, Dolunay, Savat, Yalaza, Uçarlı, Güçlü, Dernek, Daralan, Karahasan, Çağdaş, Kabakaya, Duru, Bağlan, Çavundur, Ortaç, Gökçe, Ziyaret, Turgut Özal, Yeşilköy, Tepecik, Özbek, Merkez Eski, Bağcılar, Merkez Yeni, Kıpçak, Çıralı, Gömeç, Serenköy, Çitlibahçe, Gözebaşı, Boyunlu, Esenler, Dolunay, Savat, Yalaza, Uçarlı, Güçlü, Çağdaş, Kabakaya, Duru, Bağlan, Çavundur, Ortaç, Gökçe, Ziyaret bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Gömeç, Serin, Güçlü, Dibek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Duru bölgelerine,
Yarın 11.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Gömeç, Serenköy, Çitlibahçe, Gözebaşı, Boyunlu, Esenler, Dolunay, Savat, Yalaza, Uçarlı, Güçlü, Çağdaş, Kabakaya, Duru, Bağlan, Çavundur, Ortaç, Gökçe, Ziyaret bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Başdeğirmen, Malabadi bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik, Güvercinlik, Bahçelievler, Güvendere, Yüksek, Dökmetaş, Avcısuyu, Tişo, Geyiktepe, Alangör, Güvercinlik, Bahçelievler, Güvendere, Yüksek, Dökmetaş, Petek, Yukarı Nasırlar, Sarıyatak, Bozek, Yaytaş, Dökmetaş, Üçkuyu bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.