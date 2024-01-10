10 Oca 2024 - 17:48 - Eğitim

EKPSS sınavı ne zaman yapılacak başvurular hangi tarihte başlıyor

EKPSS sınav ve başvuru tarihleri, 2024 kur aile yapılacak engelli personel alımı sonrası tekrar gündeme geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2 yılda bir organize edilen sınavlar bu yıl düzenlenecek. Kamu kadrolarındaki engelli personel kadrolarına başvuru yapmak isteyen adaylar EKPSS sınavından elde ettikleri puanları kullanacak. ÖSYM 2024 yılı sınav uygulama takvimini duyurdu. Buna göre ÖSYM AİS üzerinden belirlenen tarihlerde başvuru yapılacak. İşte, EKPSS başvuru takvimi…