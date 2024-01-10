EKPSS sınavı ne zaman yapılacak başvurular hangi tarihte başlıyor

EKPSS sınav ve başvuru tarihleri, 2024 kur aile yapılacak engelli personel alımı sonrası tekrar gündeme geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2 yılda bir organize edilen sınavlar bu yıl düzenlenecek. Kamu kadrolarındaki engelli personel kadrolarına başvuru yapmak isteyen adaylar EKPSS sınavından elde ettikleri puanları kullanacak. ÖSYM 2024 yılı sınav uygulama takvimini duyurdu. Buna göre ÖSYM AİS üzerinden belirlenen tarihlerde başvuru yapılacak. İşte, EKPSS başvuru takvimi…
EKPSS SINAV TAKVİMİ 2024:
1. EKPSS Başvuru Tarihleri:
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2024 yılı başvuru işlemleri 12 Şubat tarihinde başlayacak. Başvuru ekranı 18 gün boyunca açık kalırken son başvuru işlemi 29 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.
2. EKPSS Sınav Tarihi:
2024 yılında EKPSS sınavı 28 Nisan 2024 tarihinde düzenlenecek. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları EKPSS sınavlarına başvuru yapabilecek.
3. Sınav Ücreti:
Geçtiğimiz yıl EKPSS sınav ücreti 170 TL olarak belirlenmişti. 2024 yılında alınacak sınav ücreti, başvuru kılavuzunun yayınlanması ile belli olacak.
EKPSS SINAV İÇERİĞİ:
EKPSS sınavında adaylara şu konulardan sorular yöneltilmekte:
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi
Türkçe: 15 soru
Matematik: 15 soru
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: 10 soru
Temel Yurttaşlık Bilgisi: 6 soru
Türk Kültür ve Medeniyetleri: 3 soru
Türkiye Coğrafyası: 5 soru
Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular: 6 soru
Başvuru işlemleri, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilmektedir. Belirlenen tarihlerde başvuru yapmayı unutan veya sınav ücretini yatırmayan adaylar için geç başvurular da alınmakta.
Sınav sonuçları, ÖSYM tarafından ilan edildikten sonra adaylar kadrolara tercih başvurusunda bulunabilecekler.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.