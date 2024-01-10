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Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayşe Aytekin’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Göğen Sokak, Zafer Sitesi, F-Blok, No: 9/2/4, Yeşilyurt,

80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Kemal Şahin’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Memursen TOKİ, B1-1, Battalgazi,

79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bedri Kaplan’ın taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Şehit Er Orhan Demir Sokak, Safa Apartmanı, No:7/1, Battalgazi,

76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Firdevs Gözen’in taziye adresi: Tecde Mahallesi, Kardelen 2 Sitesi, No:7/14, Yeşilyurt,

42 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Elif Dereli’nin taziye adresi: İnönü Mahallesi, Yeşiltepe Yolu Sokak, No: 7/2, Yeşilyurt,

80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Jale Şener’in taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Abdurrahman Gazi Sokak, No: 2/3, Yeşilyurt,

0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Direk’in taziye adresi: Bulunmamaktadır,

83 yaşında vefat eden ve Tepeköy Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Elif Yavaş’ın taziye adresi: Tepeköy Mahallesi, Yeşilyurt,

78 yaşında vefat eden ve Kotangölü Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Bahatdin Koç’un taziye adresi: Özalper Mahallesi, Rüya Sokak, Zafer Sitesi, Mercan Apartmanı, No:1/5, Yeşilyurt,

81 yaşında vefat eden ve Ören Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Elif Polatbıyık’ın taziye adresi: Ören Mahallesi, Akçadağ,

92 yaşında vefat eden ve Elazığ Mezarlığına defnedilen Kamile Koçer’in taziye adresi: Elazığ”

 

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10 Oca 2024 - 17:43 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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