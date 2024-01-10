Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayşe Aytekin’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Göğen Sokak, Zafer Sitesi, F-Blok, No: 9/2/4, Yeşilyurt,
80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Kemal Şahin’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Memursen TOKİ, B1-1, Battalgazi,
79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bedri Kaplan’ın taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Şehit Er Orhan Demir Sokak, Safa Apartmanı, No:7/1, Battalgazi,
76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Firdevs Gözen’in taziye adresi: Tecde Mahallesi, Kardelen 2 Sitesi, No:7/14, Yeşilyurt,
42 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Elif Dereli’nin taziye adresi: İnönü Mahallesi, Yeşiltepe Yolu Sokak, No: 7/2, Yeşilyurt,
80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Jale Şener’in taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Abdurrahman Gazi Sokak, No: 2/3, Yeşilyurt,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Direk’in taziye adresi: Bulunmamaktadır,
83 yaşında vefat eden ve Tepeköy Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Elif Yavaş’ın taziye adresi: Tepeköy Mahallesi, Yeşilyurt,
78 yaşında vefat eden ve Kotangölü Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Bahatdin Koç’un taziye adresi: Özalper Mahallesi, Rüya Sokak, Zafer Sitesi, Mercan Apartmanı, No:1/5, Yeşilyurt,
81 yaşında vefat eden ve Ören Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Elif Polatbıyık’ın taziye adresi: Ören Mahallesi, Akçadağ,
92 yaşında vefat eden ve Elazığ Mezarlığına defnedilen Kamile Koçer’in taziye adresi: Elazığ”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.