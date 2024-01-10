10 Oca 2024 - 17:37- Gündem

Kırşehir'de 11 Ocak 2024'te elektrik kesintisi

Kırşehir sakinleri, Meram Elektrik tarafından yapılan duyuru ile 11 Ocak 2024 Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacağını öğrendi. Sabah saatlerinde başlayacak olan kesinti, akşam saatlerine kadar devam edecek. Kullanıcılara işlerini ertelemeleri konusunda uyarıda bulunuldu ve önlem almaları için şimdiden hazırlık yapmaları önerildi.