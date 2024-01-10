10 Oca 2024 - 17:37- Gündem G:

Kırşehir'de 11 Ocak 2024'te elektrik kesintisi

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Kırşehir sakinleri, Meram Elektrik tarafından yapılan duyuru ile 11 Ocak 2024 Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacağını öğrendi. Sabah saatlerinde başlayacak olan kesinti, akşam saatlerine kadar devam edecek. Kullanıcılara işlerini ertelemeleri konusunda uyarıda bulunuldu ve önlem almaları için şimdiden hazırlık yapmaları önerildi.
Kırşehir'de 11 Ocak 2024'te elektrik kesintisi mask
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Meram Elektrik kesintisi işlemi, şebeke yenileme, bakım çalışmaları ve arıza giderme gibi nedenlerle gerçekleştiriliyor. Elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler arasında Kırşehir'in birçok bölgesi bulunuyor. Bu durum, vatandaşların günlük yaşantılarını olumsuz etkileyebilir.

KIRŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI

11.01.2024 10:00 - 11.01.2024 17:00 arasında:

Etkilenecek İlçe: Akçakent

Etkilenecek Köyler ve Mahalleler:

Hasanali Köyü

Kösefakılı Bucak Merkezi Köyü

Yaylaözü Köyü

Yaylaözü Köyü, Güvemli Yayla Evleri

Yeşildere Köyü

Yetikli Köyü

Yetikli Köyü, Güneşli Mevki

11.01.2024 10:00 - 11.01.2024 11:30 arasında:

Etkilenecek İlçe: Kaman

Etkilenecek Köyler ve Mahalleler:

Yelek Köyü, Cumhuriyet Mevki Atatürk Sokak

Yelek Köyü, Cumhuriyet Mevki Erenler Sokak

11.01.2024 09:00 - 11.01.2024 12:00 arasında:

Etkilenecek İlçe: Merkez

Etkilenecek Mahalleler:

Yenice Mahallesi 229. Sokak

Yenice Mahallesi 231. Sokak

11.01.2024 09:00 - 11.01.2024 17:00 arasında:

Etkilenecek İlçe: Mucur

Etkilenecek Köyler:

Budak Köyü

Geycek Köyü.

 
 

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10 Oca 2024 - 17:37 Kirşehir- Gündem

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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