Kırşehir'de 11 Ocak 2024'te elektrik kesintisi

Meram Elektrik kesintisi işlemi, şebeke yenileme, bakım çalışmaları ve arıza giderme gibi nedenlerle gerçekleştiriliyor. Elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler arasında Kırşehir'in birçok bölgesi bulunuyor. Bu durum, vatandaşların günlük yaşantılarını olumsuz etkileyebilir.
KIRŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI
11.01.2024 10:00 - 11.01.2024 17:00 arasında:
Etkilenecek İlçe: Akçakent
Etkilenecek Köyler ve Mahalleler:
Hasanali Köyü
Kösefakılı Bucak Merkezi Köyü
Yaylaözü Köyü
Yaylaözü Köyü, Güvemli Yayla Evleri
Yeşildere Köyü
Yetikli Köyü
Yetikli Köyü, Güneşli Mevki
11.01.2024 10:00 - 11.01.2024 11:30 arasında:
Etkilenecek İlçe: Kaman
Etkilenecek Köyler ve Mahalleler:
Yelek Köyü, Cumhuriyet Mevki Atatürk Sokak
Yelek Köyü, Cumhuriyet Mevki Erenler Sokak
11.01.2024 09:00 - 11.01.2024 12:00 arasında:
Etkilenecek İlçe: Merkez
Etkilenecek Mahalleler:
Yenice Mahallesi 229. Sokak
Yenice Mahallesi 231. Sokak
11.01.2024 09:00 - 11.01.2024 17:00 arasında:
Etkilenecek İlçe: Mucur
Etkilenecek Köyler:
Budak Köyü
Geycek Köyü.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.