Tekirdağ’a 11 Ocak 2024'te elektrik kesintisi uyarısı şarjları doldurun

Trakya Elektrik kesintisi işlemi, şebeke yenileme, bakım çalışmaları ve arıza giderme gibi nedenlerle gerçekleştiriliyor. Elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler arasında Tekirdağ'ın birçok bölgesi bulunuyor. Bu durum, hayatı geçici bir süre durma noktasına getirebilir.
Tekirdağ Elektrik Kesintisi Detayları:
ETKİLENECEK İLÇE: TEKİRDAĞ - ERGENE
Mahalle Adı: Merkez-Velimeşe Osb
Tahmini Kesinti Süresi: 1 Saat
Kesinti Başlangıç Tarihi: 11.01.2024 Perşembe Saati: 01:00
Elektrik Ne Zaman Gelir: 11.01.2024 Perşembe Saati: 02:00
ETKİLENECEK İLÇE: TEKİRDAĞ - ERGENE
Mahalle Adı: Merkez-Ulaş Osb
Tahmini Kesinti Süresi: 1 Saat
Kesinti Başlangıç Tarihi: 11.01.2024 Perşembe Saati: 01:00
Elektrik Ne Zaman Gelir: 11.01.2024 Perşembe Saati: 02:00
ETKİLENECEK İLÇE: TEKİRDAĞ - ERGENE
Mahalle Adı: Merkez-Marmaracıkosb
Tahmini Kesinti Süresi: 1 Saat
Kesinti Başlangıç Tarihi: 11.01.2024 Perşembe Saati: 01:00
Elektrik Ne Zaman Gelir: 11.01.2024 Perşembe Saati: 02:00
Elektrik kesintisi sırasında ev işlerinde aksamalar yaşanabileceği, bu nedenle vatandaşların önlem alması önem arz etmekte.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.