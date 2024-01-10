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Tekirdağ’a 11 Ocak 2024'te elektrik kesintisi uyarısı şarjları doldurun

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Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlar, Trakya Elektrik tarafından yapılan duyuru ile 11 Ocak 2024 Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacağını öğrendi. Şarjları gece boyunca doldurmaları konusunda uyarılan kullanıcılar, kesintinin sabah saatlerinde başlayarak akşam saatlerine kadar süreceğini bilmeleri gerekiyor.
Tekirdağ’a 11 Ocak 2024'te elektrik kesintisi uyarısı şarjları doldurun mask
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Trakya Elektrik kesintisi işlemi, şebeke yenileme, bakım çalışmaları ve arıza giderme gibi nedenlerle gerçekleştiriliyor. Elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler arasında Tekirdağ'ın birçok bölgesi bulunuyor. Bu durum, hayatı geçici bir süre durma noktasına getirebilir.

Tekirdağ Elektrik Kesintisi Detayları:

ETKİLENECEK İLÇE: TEKİRDAĞ - ERGENE

Mahalle Adı: Merkez-Velimeşe Osb

Tahmini Kesinti Süresi: 1 Saat

Kesinti Başlangıç Tarihi: 11.01.2024 Perşembe Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir: 11.01.2024 Perşembe Saati: 02:00

ETKİLENECEK İLÇE: TEKİRDAĞ - ERGENE

Mahalle Adı: Merkez-Ulaş Osb

Tahmini Kesinti Süresi: 1 Saat

Kesinti Başlangıç Tarihi: 11.01.2024 Perşembe Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir: 11.01.2024 Perşembe Saati: 02:00

ETKİLENECEK İLÇE: TEKİRDAĞ - ERGENE

Mahalle Adı: Merkez-Marmaracıkosb

Tahmini Kesinti Süresi: 1 Saat

Kesinti Başlangıç Tarihi: 11.01.2024 Perşembe Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir: 11.01.2024 Perşembe Saati: 02:00

Elektrik kesintisi sırasında ev işlerinde aksamalar yaşanabileceği, bu nedenle vatandaşların önlem alması önem arz etmekte.

 

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10 Oca 2024 - 17:34 Tekirdağ- Gündem

Muhabir  Recep Bağdat

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