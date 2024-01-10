Tekirdağ’a 11 Ocak 2024'te elektrik kesintisi uyarısı şarjları doldurun

Trakya Elektrik kesintisi işlemi, şebeke yenileme, bakım çalışmaları ve arıza giderme gibi nedenlerle gerçekleştiriliyor. Elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler arasında Tekirdağ'ın birçok bölgesi bulunuyor. Bu durum, hayatı geçici bir süre durma noktasına getirebilir.

Tekirdağ Elektrik Kesintisi Detayları:

ETKİLENECEK İLÇE: TEKİRDAĞ - ERGENE

Mahalle Adı: Merkez-Velimeşe Osb

Tahmini Kesinti Süresi: 1 Saat

Kesinti Başlangıç Tarihi: 11.01.2024 Perşembe Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir: 11.01.2024 Perşembe Saati: 02:00

ETKİLENECEK İLÇE: TEKİRDAĞ - ERGENE

Mahalle Adı: Merkez-Ulaş Osb

Tahmini Kesinti Süresi: 1 Saat

Kesinti Başlangıç Tarihi: 11.01.2024 Perşembe Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir: 11.01.2024 Perşembe Saati: 02:00

ETKİLENECEK İLÇE: TEKİRDAĞ - ERGENE

Mahalle Adı: Merkez-Marmaracıkosb

Tahmini Kesinti Süresi: 1 Saat

Kesinti Başlangıç Tarihi: 11.01.2024 Perşembe Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir: 11.01.2024 Perşembe Saati: 02:00

Elektrik kesintisi sırasında ev işlerinde aksamalar yaşanabileceği, bu nedenle vatandaşların önlem alması önem arz etmekte.