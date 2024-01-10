Dikkat Bingöl'e uyarı geldi

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Bingöl'de 11 Aralık 2023 Pazartesi günü planlanan elektrik kesintileri birçok ilçe ve mahallede etkili olacak. İşte elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler ve mahallelerin listesi:
İLÇE: MERKEZ
Etkilenen bölgeler: Çayağzı Köyü, Garip Köyü, Çayağzı Köyü Kemalan Mezra, İçmeler Mah., Yeni Mah., Güveçli Köyü, Çeltiksuyu Köyü, Ardıçtepe Köyü, Kumgeçit Köyü, Büyüktekören Köyü.
Başlangıç Tarihi: 11/12/2023 saat 09:00
Bitiş Tarihi: 11/12/2023 saat 16:00
Kesinti Süresi: 07 saat
İLÇE: GENÇ
Etkilenen Bölgeler: Doğanca Köyü Akyumak Mevkii, Karcı Köyü Doğanca Mevkii, Şehittepe Köyü Merkez Mevkii, Doğanca Köyü Merkez Mevkii, Doğanca Köyü Arpa Çay Mevkii, ve diğerleri...
Başlangıç Tarihi: 11/12/2023 saat 09:00
Bitiş Tarihi: 11/12/2023 saat 16:00
Kesinti Süresi: 07 saat
İLÇE: MERKEZ
Etkilenen Bölgeler: Kumgeçit Köyü, Büyüktekören Köyü, Çayağzı Köyü, Çeltiksuyu Köyü, Garip Köyü, Çayağzı Köyü Kemalan Mezra, İçmeler Mah., Yeni Mah., Güveçli Köyü, Ardıçtepe Köyü
Başlangıç Tarihi: 11/12/2023 saat 09:00
Bitiş Tarihi: 11/12/2023 saat 16:00
Kesinti Süresi: 07 saat
İLÇE: MERKEZ
Etkilenen Bölgeler: Recep Tayyip Erdoğan Mah., Şehit Mustafa Gündoğdu Mah., Saray Mah., Selahaddin-İ Eyyubi Mah., Karşıyaka Mah., Kurudere Köyü.
Başlangıç Tarihi: 11/12/2023 saat 01:00
Bitiş Tarihi: 11/12/2023 saat 06:00
Kesinti Süresi: 05 saat
İLÇE: KARLIOVA
Etkilenen Bölgeler: Kızılçubuk Köyü, Döşengi Mah., Merkez Mah., Şenköy Köyü Merkez Mevkii, Kabaoluk Mah., ve diğerleri...
Başlangıç Tarihi: 11/12/2023 saat 09:00
Bitiş Tarihi: 11/12/2023 saat 16:00
Kesinti Süresi: 07 saat.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.