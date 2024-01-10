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Dikkat Bingöl'e uyarı geldi

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Bingöl'de 11 Aralık 2023 Pazartesi günü planlanan elektrik kesintileri birçok ilçe ve mahallede etkili olacak.   İşte elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler ve mahallelerin listesi:
Dikkat Bingöl'e uyarı geldi mask
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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Bingöl'de 11 Aralık 2023 Pazartesi günü planlanan elektrik kesintileri birçok ilçe ve mahallede etkili olacak.   İşte elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler ve mahallelerin listesi:

İLÇE: MERKEZ

Etkilenen bölgeler: Çayağzı Köyü, Garip Köyü, Çayağzı Köyü Kemalan Mezra, İçmeler Mah., Yeni Mah., Güveçli Köyü, Çeltiksuyu Köyü, Ardıçtepe Köyü, Kumgeçit Köyü, Büyüktekören Köyü.

Başlangıç Tarihi: 11/12/2023 saat 09:00

Bitiş Tarihi: 11/12/2023 saat 16:00

Kesinti Süresi: 07 saat

İLÇE: GENÇ

Etkilenen Bölgeler: Doğanca Köyü Akyumak Mevkii, Karcı Köyü Doğanca Mevkii, Şehittepe Köyü Merkez Mevkii, Doğanca Köyü Merkez Mevkii, Doğanca Köyü Arpa Çay Mevkii, ve diğerleri...

Başlangıç Tarihi: 11/12/2023 saat 09:00

Bitiş Tarihi: 11/12/2023 saat 16:00

Kesinti Süresi: 07 saat

İLÇE: MERKEZ

Etkilenen Bölgeler: Kumgeçit Köyü, Büyüktekören Köyü, Çayağzı Köyü, Çeltiksuyu Köyü, Garip Köyü, Çayağzı Köyü Kemalan Mezra, İçmeler Mah., Yeni Mah., Güveçli Köyü, Ardıçtepe Köyü

Başlangıç Tarihi: 11/12/2023 saat 09:00

Bitiş Tarihi: 11/12/2023 saat 16:00

Kesinti Süresi: 07 saat

İLÇE: MERKEZ

Etkilenen Bölgeler: Recep Tayyip Erdoğan Mah., Şehit Mustafa Gündoğdu Mah., Saray Mah., Selahaddin-İ Eyyubi Mah., Karşıyaka Mah., Kurudere Köyü.

Başlangıç Tarihi: 11/12/2023 saat 01:00

Bitiş Tarihi: 11/12/2023 saat 06:00

Kesinti Süresi: 05 saat

İLÇE: KARLIOVA

Etkilenen Bölgeler: Kızılçubuk Köyü, Döşengi Mah., Merkez Mah., Şenköy Köyü Merkez Mevkii, Kabaoluk Mah., ve diğerleri...

Başlangıç Tarihi: 11/12/2023 saat 09:00

Bitiş Tarihi: 11/12/2023 saat 16:00

Kesinti Süresi: 07 saat.

 

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10 Oca 2024 - 15:31 Bingöl- Gündem

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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