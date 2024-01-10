10 Oca 2024 - 15:31 - Gündem

Dikkat Bingöl'e uyarı geldi

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Bingöl'de 11 Aralık 2023 Pazartesi günü planlanan elektrik kesintileri birçok ilçe ve mahallede etkili olacak. İşte elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler ve mahallelerin listesi: