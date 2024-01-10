3 futbolcu kart sınırında

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’de 16. hafta erteleme mücadelesinde yarın saat 17.00’de Galatasaray’ı konuk edecek. Kırmızı-beyazlılar, oynadığı 18 karşılaşmada 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda topladığı 24 puanla 10. sırada yer alıyor.

3 EKSİK VAR

Sivasspor’da 3 futbolcu Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı olan Rey Manaj’ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Clinton N’Jie ile Ahmed Musa kadroda yer alamayacak.

3 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Bu maç öncesi Sivasspor’da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi ve Samu Saiz, Galatasaray maçında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak oynamayacak.

YİĞİDOLAR 615. MAÇINA ÇIKACAK

Sivasspor, Galatasaray maçıyla Süper Lig’de 615. müsabakasına çıkacak. Sivas, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Süper Lig ile Süper Final Avrupa Ligi Grubu'nda bugüne kadar 614 karşılaşma oynadı. Yiğidolar, söz konusu maçlarda 227 galibiyet, 170 beraberlik ve 217 mağlubiyet aldı. 840 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, kalesinde 846 gol gördü. Sivasspor ligde 851 puan topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı