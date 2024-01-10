Zorbay Küçük, 10. kez o takımın maçını yönetecek

Trendyol Süper Lig'in Adana bölgesi hakemlerinden Zorbay Küçük, Sivasspor’un 10. kez maçını yönetecek. Hakem Zorbay Küçük’ün düdük çaldığı geride kalan 9 müsabakada Sivasspor 5 galibiyet alırken 1 kez de berabere kaldı. Yiğidolar 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.
Küçük, bu sezon ikinci kez Sivasspor maçı yönetecek. Sivasspor, hakem Zorbay Küçük’ün yönettiği maçta son olarak bu sezon deplasmanda Beşiktaş’a 2-0 yenilmişti.
Zorbay Küçük’ün yönettiği Sivasspor maçları ve skorları şöyle:
Konyaspor: 1 - Sivasspor: 1
Sivasspor: 4 - Galatasaray: 3
Denizlispor: 0 - Sivasspor: 2
Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0
Alanyaspor: 3 - Sivasspor: 1
Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1
Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 0
Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 3
Beşiktaş: 2 - Sivasspor: 0
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.