Hayatını kaybeden gazeteciler için mevlit okutuldu

6 Şubat depremlerinde Adıyaman’da basın sektöründe görev yapan 17 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gazeteciler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde anıldı. Ebediyete intikal eden gazeteciler için Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) tarafından mevlit okutuldu.

Yenipınar Camiinde öğle namazı öncesinde okunan mevlit sonunda Adıyaman Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından dua okundu. Cami çıkışında mevlide katılanları helva ikram edildi.

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, “6 Şubat depreminde Türkiye genelinde 25 gazeteci, ilimizde 17 gazeteci meslektaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti. Gazeteci meslektaşlarımız anısına bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mevlit okutuyoruz. Bundan sonra artık 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çalıştığımız gün olarak değil bizlerin depremde yitirdiğimiz, kaybettiğimiz ve günlerce ulaşamadığımız meslektaşlarımızın acısı olarak anılacaktır” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı