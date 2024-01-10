Çınar ziyarette bulundu O macera parkı yakında açılacak

Doğal güzellikleriyle ünlü Kadim Çırmıhtı’ya tepeden bakan Şahintepesi’nde yapımı tamamlanan Macera Parkını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, macera severlerin hizmetine sunacakları parkın her yönüyle hem Malatya’nın yeniden imar ve inşasına hem de bölge turizminin hareketlenmesine katkı sunacak dev bir yatırım olduğunu söyledi.

MACERASEVERLERİN İLGİSİNİ ÇEKECEK

Şahintepesi Macera Parkının iç ve dış tasarımı, oyun alanları, sosyal donatıları ve gençlere hitap eden özel parkurlarıyla birlikte ‘Türkiye Yüzyılı’ Vizyonuna değer katan yatırımlar arasında yerini alacağını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, parkın açıldığı andan itibaren macera tutkunlarının yanı sıra youtuberlar ve gezginlerin dikkatini çekeceğini sözlerine ekledi.

“ŞEHRİMİZE VE İLÇEMİZE ÇOK ÖNEMLİ DEĞER KATACAKTIR”

Macera Parkını yakın bir zamanda hizmete sunacaklarını ifade eden Başkan Çınar, “ Bölge turizminin hareketlenmesine büyük bir katkı sunacak olan Şahintepesi Macera Parkımızı tamamladık, yakın bir zamanda açılışını yaparak macera severlerin ve gençlerimizin hizmetine sunacağız. Doğası ve yeşil alanlarıyla kendisine has zenginliklere sahip Kadim Çırmıhtı’mıza tepeden bakan, havadar ve güzel bir noktada bulunan Şahintepe’sini böylesine özel ve değerli bir yatırımla daha fazla ön plana çıkmasını sağlamış oluyoruz. 28 oyunlu macera parkuru zipline, 15 oyunlu ağlı macera parkuru ve trambolin, dev salıncak, tubby slide (kar kızağı) ile tırmanma duvarlarını barındıran 48 farklı macera alanına sahip Şahintepesi Macera Parkımız şehrimize ve ilçemize çok önemli değer katacaktır. 2019 yılında ki seçim vaatlerimiz arasında yer alan bu projemizi tamamlamanın ve hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözü daha gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

BÜYÜK BİR KISMI TAMAMLANDI YAKINDA AÇILACAK

Sosyal donatılarımız, oyun alanlarımız, parkurlarımız ve aydınlatmalarımızla burayı cazibe alanına dönüştürmüş oluyoruz. Malatya ve bölgeye hitap eden bu yeni tesisimiz ayrıca yurt içi ve yurt dışından şehrimize gelecek olan gezginler ve macera tutkunlarının da dikkatini çekecek özelliklere ve hizmet alanlarına sahiptir. Çocuklarımız, gençlerimiz ve macera oyunlarını sevenler buraya gelerek güvenli ve temiz bir ortamda heyecan dolu anlar yaşayacaklar, oyunlar oynayacaklar, farklı deneyimler yaşayacaklar. Ailelerimiz çocuklarıyla buraya gelerek hem güzel havanın tadını çıkartacaklar dinlenecekler hem de konforlu alanlarda kaliteli zaman geçirecekler. Büyük bir kısmı tamamlanan ve yakın zamanda kapılarını açacak olan Macera Parkımız şehrimize, ilçemize, ailelerimize ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN