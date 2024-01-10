Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, mesajının devamında, “Bugün kıymetli gazetecilerimizin çalışma hak ve hürriyetlerinin yasal zeminde kabul edildiği gündür. Türk basınında bir dönüm noktası olan 212 sayılı yasanın kabulü ile bu özel gün, gazetecilerimiz için hak edilen itibarı ihtiva etmektedir. Mesleğini icra ederken hiç kimseye mihnet ve minnet etmeyen; kaleminin ve fikriyatının onuruyla çalışan gazetecilerimiz için oldukça önemli bir gün olduğunu düşünüyorum” dedi.

“TÜM BASIN ÇALIŞANLARIMIZIN GÜNÜNÜ KUTLUYORUM”

Gökhan Gök yayımladığı mesajın devamında şu ifadelere yer verdi:

“Basın kadrolarımız, kesinlikle demokrasimizin olmazsa olmazlarından biridir. Bu manada siz kıymetli gazetecilerimiz toplumsal gelişmeleri tarafsız bir şekilde gündeme taşıyıp kamuoyu ile paylaşarak hayati bir görevi yerine getirmektesiniz. Bu hayati görevi ifa edebilmek için zaman mefhumu gözetmeksizin çalıştığınıza, çalışırken yaşadığınız zorluklara, harcadığınız emeğe ve gösterdiğiniz gayrete şahidiz.

Basın mensuplarımızın en üstün vasıfları hiç şüphesiz ki; gücünü halktan alarak, tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber yapma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtmalarıdır. Basının başta milli konular olmak üzere, her meseleye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması, millet şuurumuzun sağlamlığı ve demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. İnanıyorum ki; gazetecilerimiz sahip oldukları bu sorumluluk ile ilimizin ve ülkemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için, olumlu rol üstlenmeye devam edeceklerdir.

Bu inançla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Basın ulusun ortak sesidir” şiarıyla hareket eden ve milletimizin ortak sesi olan tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak ‘Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Ebediyete irtihal edenleri rahmetle anıyor, hayatta olan ve çalışan basın mensuplarımıza sağlık, esenlik ve başarılar diliyorum”

Kaynak: BÜLTEN