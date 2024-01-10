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Edirne'ye kritik uyarı

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Elektrik kesintisi uyarıları gelmeye devam ediyor. Edirne’de 11 Ocak 2024 Perşembe günü planlanan elektrik kesintileri ile ilgili detaylar belli oldu. Elektrik kesintisinden etkilenecek yerler, ilçeler ve kesinti süreleri aşağıda belirtildiği gibi duyuruldu.
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Elektrik kesintisi uyarıları gelmeye devam ediyor. Edirne’de 11 Ocak 2024 Perşembe günü planlanan elektrik kesintileri ile ilgili detaylar belli oldu. Elektrik kesintisinden etkilenecek yerler, ilçeler ve kesinti süreleri aşağıda belirtildiği gibi duyuruldu.

KEŞAN İLÇESİ

Etkilenecek Bölgeler:

Kızkapan-Köyün Kendisi

Karahisar-Köyün Kendisi

Orhaniye-Köyün Kendisi

Başlangıç Tarihi: 11/01/2024 saat 09:00

Bitiş Tarihi: 11/01/2024 saat 17:00

Kesinti Ne Kadar Sürecek: 08 saat

IPSALA İLÇESİ

Etkilenecek Bölgeler: Kumdere-Köyün Kendisi

Başlangıç Tarihi: 11/01/2024 saat 09:00

Bitiş Tarihi: 11/01/2024 saat 17:00

Kesinti Ne Kadar Sürecek: 08 saat

Elektrik kesintilerinden etkilenecek olan bölgelerde, planlı kesinti saatleri dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınması önemli.

 
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10 Oca 2024 - 14:08 Edirne- Gündem

Muhabir  Recep Bağdat

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