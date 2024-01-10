Edirne'ye kritik uyarı

Elektrik kesintisi uyarıları gelmeye devam ediyor. Edirne’de 11 Ocak 2024 Perşembe günü planlanan elektrik kesintileri ile ilgili detaylar belli oldu. Elektrik kesintisinden etkilenecek yerler, ilçeler ve kesinti süreleri aşağıda belirtildiği gibi duyuruldu.
KEŞAN İLÇESİ
Etkilenecek Bölgeler:
Kızkapan-Köyün Kendisi
Karahisar-Köyün Kendisi
Orhaniye-Köyün Kendisi
Başlangıç Tarihi: 11/01/2024 saat 09:00
Bitiş Tarihi: 11/01/2024 saat 17:00
Kesinti Ne Kadar Sürecek: 08 saat
IPSALA İLÇESİ
Etkilenecek Bölgeler: Kumdere-Köyün Kendisi
Başlangıç Tarihi: 11/01/2024 saat 09:00
Bitiş Tarihi: 11/01/2024 saat 17:00
Kesinti Ne Kadar Sürecek: 08 saat
Elektrik kesintilerinden etkilenecek olan bölgelerde, planlı kesinti saatleri dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınması önemli.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.