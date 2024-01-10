10 Oca 2024 - 14:08 - Gündem

Edirne'ye kritik uyarı

Elektrik kesintisi uyarıları gelmeye devam ediyor. Edirne’de 11 Ocak 2024 Perşembe günü planlanan elektrik kesintileri ile ilgili detaylar belli oldu. Elektrik kesintisinden etkilenecek yerler, ilçeler ve kesinti süreleri aşağıda belirtildiği gibi duyuruldu.