Burdur'a elektrik kesintisi uyarısı

Türkiye genelinde çeşitli bölgelerde elektrik kesintileri devam ediyor. Burdur'da, 11 Ocak 2024 Perşembe günü planlanan elektrik kesintileri ile ilgili detaylar belli oldu. Elektrik kesintisinden etkilenecek yerler ve kesinti süreleri aşağıda belirtildiği gibi duyuruldu.

BURDUR İL MERKEZİ

Etkilenecek Bölgeler: Atatürk Mahallesi ’Nin12032 Sokak ile İsmail Boyacıoğlu Caddesi Bölgeleri.

Kesinti Süresi: 11/01/2024 12:30:00 - 11/01/2024 16:30:00

BUCAK İLÇESİ

Kesinti Beklenen Bölgeler: Karaaliler Köyü

Kesinti Süresi: 11/01/2024 10:00:00 - 11/01/2024 17:00:00

ÇAVDIR İLÇESİ

Etkilenen Alanlar ve Kesimler: Büyükalan Köyü

Kesinti Süresi: 11/01/2024 10:00:00 - 11/01/2024 17:00:00

Diğer Kesinti Yaşanacak Alanlar:Bağlar Mahallesi ’Nin 1.Ayşeoğlu Pınarı Yolu, Balcı, 14007,14036 Ve 25 No ’Lu Sokak Bölgeleri. Kesinti Süresi: 11/01/2024 10:00:00 - 11/01/2024 17:00:00.

Armağan İlci Mahallesi ’nin Dilek Caddesi, Karacalar, Donatım ve Yüksel Sokakları, Emek Mahallesi ’nin Dilek Caddesi, Karacaoğlan, Mekik ve Şafak Sokak Bölgeleri. Kesinti Süresi: 11/01/2024 09:30:00- 11/01/2024 11:30:00. Kesinti Sebebi: Güvenlik Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

Antalya, Serik, Merkez Büğüş Ali Kiyalar, Merkez Büğüş Bağlılar, Merkez Büğüş Mahallesi Ali Kiyalar Sk. 88 bölgeleri. Kesinti Süresi: 11/01/2024 09:00:00 - 11/01/2024 16:00:00.

Elektrik kesintilerinden etkilenecek olan bölgelerde, planlı kesinti saatleri dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınması önemli. Ayrıca, kesinti süreleri ve sebepleri konusunda yerel yetkililerden ve elektrik dağıtım şirketinden güncel bilgi alınması öneriliyor.