Burdur'a elektrik kesintisi uyarısı

Türkiye genelinde çeşitli bölgelerde elektrik kesintileri devam ediyor. Burdur'da, 11 Ocak 2024 Perşembe günü planlanan elektrik kesintileri ile ilgili detaylar belli oldu. Elektrik kesintisinden etkilenecek yerler ve kesinti süreleri aşağıda belirtildiği gibi duyuruldu.
BURDUR İL MERKEZİ
Etkilenecek Bölgeler: Atatürk Mahallesi ’Nin12032 Sokak ile İsmail Boyacıoğlu Caddesi Bölgeleri.
Kesinti Süresi: 11/01/2024 12:30:00 - 11/01/2024 16:30:00
BUCAK İLÇESİ
Kesinti Beklenen Bölgeler: Karaaliler Köyü
Kesinti Süresi: 11/01/2024 10:00:00 - 11/01/2024 17:00:00
ÇAVDIR İLÇESİ
Etkilenen Alanlar ve Kesimler: Büyükalan Köyü
Kesinti Süresi: 11/01/2024 10:00:00 - 11/01/2024 17:00:00
Diğer Kesinti Yaşanacak Alanlar:Bağlar Mahallesi ’Nin 1.Ayşeoğlu Pınarı Yolu, Balcı, 14007,14036 Ve 25 No ’Lu Sokak Bölgeleri. Kesinti Süresi: 11/01/2024 10:00:00 - 11/01/2024 17:00:00.
Armağan İlci Mahallesi ’nin Dilek Caddesi, Karacalar, Donatım ve Yüksel Sokakları, Emek Mahallesi ’nin Dilek Caddesi, Karacaoğlan, Mekik ve Şafak Sokak Bölgeleri. Kesinti Süresi: 11/01/2024 09:30:00- 11/01/2024 11:30:00. Kesinti Sebebi: Güvenlik Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.
Antalya, Serik, Merkez Büğüş Ali Kiyalar, Merkez Büğüş Bağlılar, Merkez Büğüş Mahallesi Ali Kiyalar Sk. 88 bölgeleri. Kesinti Süresi: 11/01/2024 09:00:00 - 11/01/2024 16:00:00.
Elektrik kesintilerinden etkilenecek olan bölgelerde, planlı kesinti saatleri dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınması önemli. Ayrıca, kesinti süreleri ve sebepleri konusunda yerel yetkililerden ve elektrik dağıtım şirketinden güncel bilgi alınması öneriliyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.