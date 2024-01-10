- Sağlık

10 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 10 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘10 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
10 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 10 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘10 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

10 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“ORHANOĞLU ECZANESİ - BATTALGAZİ

FIRAT MAHALLESİ, YUSUF ÖZAL CADDESİ, 14/D İNDERESİ 5’İNCİ BÖLGE TOKİ, BATTALGAZİ

24 SAAT AÇIK

SENA ECZANESİ - BATTALGAZİ

FIRAT MAH. HASTANE CADDESİ, NO:66/B, BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI

24 SAAT AÇIK

TARÇIN ECZANESİ - YEŞİLYURT

YENİ DEVLET HASTANESİ, AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI ARKASI, ERGENEKON KÖPRÜSÜ BİTİMİ

24 SAAT AÇIK

 

SAĞLAM ECZANESİ - YEŞİLYURT

 HASANBEY CADDESİ, EKONOMİK PAZAR İLERİSİ, ADAFI 2 NOLU A.S.M.KARŞISI

24 SAAT AÇIK

AKSU ECZANESİ - BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ, BENZİNLİK CADDESİ

08:30-23:59 ARASI AÇIK”

 

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10 Oca 2024 - 13:19 Malatya- Sağlık

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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